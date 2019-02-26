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الرئيس اللبنانى: سنعمل لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة ببلدهم

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:46 م
الرئيس اللبنانى: سنعمل لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة ببلدهم الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ
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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن بلاده ستواصل العمل لإعادة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضى اللبنانية، إلى المناطق المستقرة والآمنة فى سوريا، وبصورة آمنة، مشددا على أنه لن ينتظر الحل السياسى للأزمة السورية نظرا لأنه قد يطول التوصل إليه.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موجيرينى، ظهر اليوم الثلاثاء، فى قصر بعبدا الجمهورى.
وأشار عون إلى حرص لبنان على عدم تعريض النازحين السوريين العائدين لأية مخاطر، لافتا إلى أن المعلومات التى ترد إلى بيروت، تفيد بأن العائدين يلقون رعاية من السلطات السورية التى وفرت لهم منازل جاهزة وبنى تحتية ومدارس، وهذا ما يمكن للاتحاد الأوروبى وغيره من المنظمات الدولية التأكد منه.


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