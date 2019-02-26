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البيئة تنتهى من ربط مدختنى شركة أموك للزيوت المعدنية بمنظومة الرصد الإلكترونى

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:21 ص
البيئة تنتهى من ربط مدختنى شركة أموك للزيوت المعدنية بمنظومة الرصد الإلكترونى الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لانبعاثات المداخن
كتبت آية دعبس
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انتهت وزارة البيئة من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر للإنبعاثات الصادرة من مدخنتى ( المدخنة 300 وحدة هدرجة الزيوت، والمدخنة 550 وحدة إنتاج الهيدروجين) الخاص بمجمع إنتاج الزيوت بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، والتى تعد الشركة رقم 7 بقطاع البتروكيماويات ورقم 15 على مستوى محافظة الإسكندرية تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات  الصناعية.
 
يأتى ذلك فى إطار سعى الوزارة للتوسع فى المراقبة اللحظية لانبعاثات المنشآت الصناعية الكبرى، وكذلك تنفيذا لأهداف البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتحقيق مؤشراتها فى أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، حيث وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 64 منشأة تمثل 259 مدخنة.
 
 
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