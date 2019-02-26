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الاستخبارات العراقية: القبض على داعشي في جزيرة الرمادي

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:00 ص
الاستخبارات العراقية: القبض على داعشي في جزيرة الرمادي داعش
بغداد )أ ش أ(
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 أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أحد الإرهابيين الذين كانوا يعملون كعناصر أمنية لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بكمين في جزيرة الرمادي.

وذكر بيان للمديرية - نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - أن مفارز الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 39 تمكنت من الإطاحة بأحد الإرهابيين بعد استدراجه لكمين محكم نصب له في منطقة "البو ذياب" شمال الرمادي.

وأضاف البيان، أن هذه العملية جاءت استمرارًا في تعقب وملاحقة الفلول الإرهابية المتبقية من خلايا "داعش

 

 


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