video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تعلن وصولها إلى شركة مطاحن البحر الأحمر فى اليمن

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:35 م
الأمم المتحدة تعلن وصولها إلى شركة مطاحن البحر الأحمر فى اليمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
رويترز
إضافة تعليق

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إن مسؤولى الإغاثة بالمنظمة الدولية تمكنوا من الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر فى ميناء الحديدة اليمنى للمرة الأولى منذ 6 أشهر، مما يظهر قدرا من التقدم البطىء فى الجهود الرامية لتجنب حدوث مجاعة.

جاء ذلك فى كلمة له أمام مؤتمر للأمم المتحدة فى جنيف يهدف لحشد مساعدات إنسانية لليمن هذا العام قيمتها 4 مليارات دولار. وأعلنت السعودية فى هذا المؤتمر مساهمتها بمساعدات قيمتها 500 مليون دولار.

وقال جوتيريش "تلقيت لتوى نبأ مهما. للمرة الأولى منذ 6 أشهر تمكننا من الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر التى تمثل بنية أساسية مهمة فيما يتعلق بتوزيع الغذاء الضرورى وغيره من المواد". وأضاف "وهكذا يتم على الأقل إحراز بعض التقدم البطىء".

وأكد جوتيريش أن اليمن يعانى من أسوأ كارثة إنسانية شهدها التاريخ، موضحا أن هناك أكثر من 80 ألف طفل يمنى معرض للوفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وقال جوتيريش ـ فى كلمة خلال افتتاح مؤتمر المانحين الثالث لليمن منعقد فى جنيف اليوم الثلاثاء ـ إن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم فى اليمن منذ بدء القتال ومعظمهم من المدنيين والعديد منهم توفوا جراء المجاعة وسوء التغذية والأوبئة.

وأضاف أن هناك العديد من الأهالى غير قادرين على إطعام أطفالهم وهم يعانون اليوم من المجاعة، معتبرا أن أطفال اليمن أكثر من عانوا من مساوئ هذه الحرب.

وأضاف جوتيريش: "حوالى مليونى شخص فروا العام الماضى من القتال الدائر فى العديد من المدن اليمنية"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن اليمنيين بحاجة ملحة لمساعدات طبية عاجلة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمات الدولية تبذل كل الجهود اللازمة للحد من انتشار مرض الكوليرا، والذى لا يزال يمثل تهديدا كبيرا على حياة اليمنيين.

وبشأن التعليم فى اليمن، قال جوتيريش إن هناك الملايين من الأطفال غير قادرين على الذهاب إلى المدارس، مشيرا إلى أن هناك مدارس لم تعد تعمل منذ أكثر من عامين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن النساء والفتيات فى اليمن تعانين من انتشار ظاهرة العنف ضدهن، موضحا أن أكثر من ثلثى فتيات اليمن يتزوجن قبل سن 18 عاما، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من عقد مؤتمر المانحين هو الاستجابة للمعاناة الإنسانية التى يشهدها الشعب اليمني، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل الأزمة الإنسانية فى اليمن.

وأوضح أن التوصل لحل الأزمة اليمنية يواجه العديد من التحديات، لافتا إلى أنه بالرغم من تصاعد المشاكل فى اليمن التى أدت إلى الحرب إلا أنه لابد أن نعلن التزامنا بتنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بميناء الصليف وتعز، ودفع الآلية الخاصة بتحرير السجناء.

وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة تعمل مع كافة الأطراف المعنية لحل الأزمة الإنسانية، معربا عن شكره لكافة الأطراف على الجهود التى تبذلها للتوصل إلى حلول للأزمة اليمنية.

وشدد على ضرورة استمرار تواصل الدعم من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، موضحا أن إيجاد حل للأزمة الإنسانية فى اليمن يحتاج إلى 4 مليارات دولار، وأن هناك تزايدا فى الأعداد التى تحتاج للمساعدات الغذائية تصل إلى 12 مليون شخص كل شهر، لافتا إلى أنه تم جمع 2.6 مليار دولار من إجمالى المبلغ المطلوب.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات تخصص دعم إضافى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل خطة أممية فى اليمن

السعودية تتبرع بـ500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة فى اليمن

الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

اليمن

ميناء الحديدة

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة