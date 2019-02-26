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"اعرف حقوقك كعميل" فى حلقة جديدة من برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:00 ص
"اعرف حقوقك كعميل" فى حلقة جديدة من برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان
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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "إعرف حقوقك كعميل"، والذى يتطرق إلى إتمام عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات بنجاح، ودون مشكلات بين البائع والمشترى، وحقوق العميل فى مرحلة ما بعد البيع، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية همسة إمام، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.
 
 

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