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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والصناعة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:30 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والصناعة بورصه البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحا عدد 2.38 نقطة ليصل إلى مستوى 1410.51 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 308 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد الارتفاع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 6.74% مدفوعة بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 1.41%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.09%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.61%، وصعد قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعة بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.49%، وقفز قطاع الخدمات بنسبة 2.68% مدفوعة بسهم بى ام ام اى بنسبة 0.65%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.


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