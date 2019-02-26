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اجتماع طارئ فى البرلمان الإيرانى لمناقشة استقالة ظريف المفاجئة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:55 ص
اجتماع طارئ فى البرلمان الإيرانى لمناقشة استقالة ظريف المفاجئة جواد ظريف
طهران (أ ش أ)
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تعقد لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستقالة المفاجئة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، بعدما تعالت النداءات التى تطالبه بالتراجع عنها.

وأصدر نواب من الإصلاحيين فى البرلمان، بيانا حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، دعوا فيه للحيلولة دون قبول استقالة ظريف والإبقاء عليه وزيرا للخارجية.

وينتظر الإيرانيون سماع أجوبة شافية لأسئلتهم عن ظروف ومصير استقالة ظريف التى فاجأتهم، فى كلمة سيلقيها مرشد الثورة على خامنئى فى مقره، وكذلك من كلمة للرئيس حسن روحانى سيلقيها فى البنك المركزى بمناسبة تأسيسه.

 


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