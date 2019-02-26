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الجارديان: صدمة وضربة لجهود بابا الفاتيكان

إدانة ثالث أكبر مسئول فى الفاتيكان بتهمة الاعتداء الجنسى على أطفال

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:55 ص
إدانة ثالث أكبر مسئول فى الفاتيكان بتهمة الاعتداء الجنسى على أطفال الكاردينال جورج بيل
كتبت رباب فتحى
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نقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم قرار محكمة أسترالية بإدانة الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسئول في الفاتيكان، بتهمة الاعتداء جنسيا على أطفال، ليصبح أرفع مسئول في الكنيسة الكاثوليكية تتم إدانته بارتكاب مثل هذه الجرائم.
 
وقالت محكمة ملبورن، اليوم الثلاثاء، إن الكاردينال البالغ من العمر 77 عاما أدين بالاعتداء جنسيا على طفلين كانا عضوين في جوقة الإنشاد الديني في كاتدرائية ملبورن في تسعينات القرن الماضي، وكان عمرهما آنذاك 12 و13 عاما.
 
واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن إدانة بيل وسجنه المحتمل ربما يتسببان في موجات صادمة بين صفوف الكاثوليك حول العالم، كما يمثل ضربة للجهود التي يبذلها بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس من أجل السيطرة على حالات الاعتداء الجنسي.
 
وأوضحت المحكمة أن حكم الإدانة صدر في ديسمبر الماضي، لكن حظر النشر في هذه القضية لم يرفع سوى الثلاثاء.
 
ولم تقرر المحكمة بعد العقوبة التي ستنزلها بالكاردينال بعدما أدين بجريمة الاعتداء جنسيا على قاصرين، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة غدا الأربعاء.
 
ويعتزم محامي الدفاع عن الأسقف المدان استئناف حكم الإدانة.
 
وكان كبير أساقفة أستراليا دفع ببراءته من هذه التهم خلال محاكمة أولى انتهت في سبتمبر الماضي من دون أن تتوصل هيئة المحلفين إلى أي قرار، الأمر الذي استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت في 11 ديسمبر بإدانته.
 
 

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