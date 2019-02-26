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إحباط تهريب 165 "مطواة قرن غزال" عبر منفذ بري

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:47 ص
إحباط تهريب 165 "مطواة قرن غزال" عبر منفذ بري سلاح أبيض-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بحوزته 165 قطعة سلاح أبيض "مطواه قرن غزال" بأحد المنافذ البرية.
 
جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية بإتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة وإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد، لمواصلة الإرتقاء بمعدلات ضبط الجريمة ومنع كافة أشكال الجلب والتهريب غير الشرعية وحماية الأمن القومى للبلاد من مخاطر كافة أنواع التهريب، وإستمراراً للتنسيق المستمر بين الإدارة العامة لأمن الموانى وقطاع الأمن العام.
 
وتمكن قسم البحث الجنائى بمنفذ أرقين البرى من ضبط "عيسى د.م" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، أثناء إنهاء إجراءات وصوله، وبحوزته 165 سلاح أبيض، عباره عن "مطواه قرن غزال" مخبأين داخل عبوتين "جردل" طحينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 
 

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