video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة واقعة احتراق جهاز تفتيت الحصوات بالمستشفى الجامعى إلى التحقيق

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:55 م
إحالة واقعة احتراق جهاز تفتيت الحصوات بالمستشفى الجامعى إلى التحقيق الجهاز المحترق
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

أحال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، واقعة احتراق جهاز تفتيت الحصوات بالمستشفى الجامعى إلى التحقيق اليوم بمعرفة الشؤون القانونية للوقوف على ملابساتها.

وأضاف منصور حسن فى تصريحات له اليوم: تم التعامل مع الحريق بواسطة عناصر الأمن الصناعى والسلامة المهنية، والأطقم المدربة على أعمال الإطفاء بالمستشفى، من خلال إخلاء المكان بواسطة وحدة الأزمات والكوارث وعناصر الأمن والإخلاء الطبى بالمستشفى، وكذلك تأمين جميع المرضى والمترددين والطواقم الطبية وإخلائهم إلى نقاط التجمع، وفصل التيار الكهربائى عن مبنى الطابق الثالث العلوى والذى اندلع به الحريق، وذلك حتى وصول سيارتى إطفاء من إدارة الحماية المدنية لاستكمال إجراءات التبريد.

وقال التلفيات الناتجة عن الحريق هى عبارة عن جهاز تفتيت الحصوات فقط دون حدوث أى أضرار او خسائر أخرى سواء بشرية أو مادية، ولم يتأثر انتظام وسير العمل بجميع مرافق وأقسام المستشفى، فضلا عن انتظام سير العمل بالمستشفى وداخل عيادات قسم جراحة المسالك البولية، لوجود جهاز آخر بديل للمحترق.

وأوضح منصور حسن أنه فور إبلاغه بالحريق هرع إلى المستشفى وتفقد المبنى للاطمئنان على سلامة العاملين والمرضى وانتظام سير العمل، برفقة الدكتور وائل الشاعر عميد كلية الطب البشرى - رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور عماد البنا مدير عام المستشفى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احتراق جهاز تفتيت الحصوات فى حريق بمستشفى جامعة بنى سويف

بنى سويف

محافظه بنى سويف

حوادث المحافظات

حوادث مصر

حوادث اليوم

حو ادث مصر

المستشفى الجامعى

احتراق جهاز تفتيت الحصوات




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة