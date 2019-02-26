إحالة واقعة احتراق جهاز تفتيت الحصوات بالمستشفى الجامعى إلى التحقيق

بنى سويف أيمن لطفى

أحال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، واقعة احتراق جهاز تفتيت الحصوات بالمستشفى الجامعى إلى التحقيق اليوم بمعرفة الشؤون القانونية للوقوف على ملابساتها.

وأضاف منصور حسن فى تصريحات له اليوم: تم التعامل مع الحريق بواسطة عناصر الأمن الصناعى والسلامة المهنية، والأطقم المدربة على أعمال الإطفاء بالمستشفى، من خلال إخلاء المكان بواسطة وحدة الأزمات والكوارث وعناصر الأمن والإخلاء الطبى بالمستشفى، وكذلك تأمين جميع المرضى والمترددين والطواقم الطبية وإخلائهم إلى نقاط التجمع، وفصل التيار الكهربائى عن مبنى الطابق الثالث العلوى والذى اندلع به الحريق، وذلك حتى وصول سيارتى إطفاء من إدارة الحماية المدنية لاستكمال إجراءات التبريد.

وقال التلفيات الناتجة عن الحريق هى عبارة عن جهاز تفتيت الحصوات فقط دون حدوث أى أضرار او خسائر أخرى سواء بشرية أو مادية، ولم يتأثر انتظام وسير العمل بجميع مرافق وأقسام المستشفى، فضلا عن انتظام سير العمل بالمستشفى وداخل عيادات قسم جراحة المسالك البولية، لوجود جهاز آخر بديل للمحترق.

وأوضح منصور حسن أنه فور إبلاغه بالحريق هرع إلى المستشفى وتفقد المبنى للاطمئنان على سلامة العاملين والمرضى وانتظام سير العمل، برفقة الدكتور وائل الشاعر عميد كلية الطب البشرى - رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور عماد البنا مدير عام المستشفى.