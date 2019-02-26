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أكاديمية البحث العلمى: تسجيل 155 براءة اختراع للمصريين خلال 2018

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:26 م
أكاديمية البحث العلمى: تسجيل 155 براءة اختراع للمصريين خلال 2018 أكاديمية البحث العلمى
وائل ربيعى
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أعلنت أكاديمية البحث العلمى مؤشر البحث العلمى لشهر فبرايو الجارى، معلنة 155 براءة اختراع حصل عليها مخترعون مصريون خلال عام 2018 من مكتب براءات الاختراع المصرى، التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بزيادة قدرها 55 % عن 2017.

وكان عدد  البراءت 100 براءة اختراع صادرة للمصريين عام 2017، وقد بلغ عدد براءات الاختراع الصادرة لغير المصريين 535 براءة اختراع لعام 2018  وبلغ اجمالى براءات الاختراع الصادرة من المكتب 690 براءة اختراع .

ومؤشر البحث العلمى الشهرى، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً

 

 

 


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مؤشر البحث العلمى

اكاديمية البحث العلمى

براءات اختراع




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