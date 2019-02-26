video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أحمد الجار الله بعد حظر بريطانيا لحزب الله: منظمة إرهابية إيرانية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:31 ص
أحمد الجار الله بعد حظر بريطانيا لحزب الله: منظمة إرهابية إيرانية الكاتب الكويتى أحمد الجار الله
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن حزب الله هو منظمة إرهابية إيرانية بشخوص لبنانية، مشيرا إلى أن بريطانيا تعلم هذا.

وقال الجار الله :"الآن أعلنت بريطانيا أن حزب الله منظمة إرهابية بجناحيه السياسى والعسكرى، بريطانيا تعرف أن حزب الله منظمة إرهابية إيرانية بشخوص لبنانية، وزير خارجية لبنان هون من هذا الإجراء على الدولة اللبنانية مع أن الذى يدير الدولة اللبنانية، هو حزب الله".

 

الجار الله
الجار الله

 

وكانت بريطانيا، قد أعلنت أمس الاثنين، أنها ستحظر حزب الله اللبنانى وتضيفه بالكامل، بما فى ذلك حزبها السياسى، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد "حزب الله مستمر فى محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش فى الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحه العسكرى المحظور بالفعل وبين الحزب السياسى". وأضاف "لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بأكمله".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحرين ترحب بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميلشيات حزب الله كمنظمة إرهابية

وزير خارجية لبنان: قرار بريطانيا حظر حزب الله لن يؤثر سلباً علينا

إسرائيل تدعو الاتحاد الأوروبى لحظر حزب الله على غرار بريطانيا

بريطانيا تعلن حظر حزب الله بالكامل وتعتبره منظمة إرهابية

بريطانيا

حزب الله

لبنان

اليوم السابع بلس

الجار الله




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة