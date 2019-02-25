وزير التعليم العالى: افتتاح كليات بجامعة الملك سلمان فى جنوب سيناء سبتمبر المقبل

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أنه سيتم افتتاح جامعة الملك سلمان فى جنوب سيناء سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الجامعة تضم 16 كلية فى 3 مدن هى شرم الشيخ وطور سيناء ورأس سدر، مؤكدا أنه سيتم توفير كل الإمكانيات قبل افتتاحها فى بداية العام الدراسى المقبل، لافتا إلى أن افتتاح الجامعة سيكون جزئيًا لبعض الكليات فقط.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التعليم العالى للمقر الرئيسى لجامعة الملك سلمان بمدينة طور سيناء على هامش مؤتمر القمة العربية الأفريقية.

وعقد وزير التعليم العالى، اجتماعا موسعا بحضور الفريق أسامة عسكر مساعد وزير الدفاع لتنمية سيناء واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء وممثلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة الطور، للوقوف على معوقات العمل التى تواجه عمليات الإنشاء بمقر جامعة الملك سلمان بمدينة الطور وبحث سرعة إيجاد حلول لها، مشددا على سرعة العمل بالجامعات التى سيتم افتتاحها خلال العام الدراسى المقبل.

يذكر أن مقر جامعة الملك سلمان بمدينة الطور يضم كلية التربية والطب والصيدلة والعلوم والآداب والهندسة والثروة السمكية، بالإضافة لمبنى الإدارة الرئيسى والمكتبة ومبنى الخدمات وسكن أعضاء هيئة التدريس وسكن الطلاب والطالبات والملاعب.