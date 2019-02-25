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وزير البترول يصل مدينة الخارجة لتفقد مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية بأبو طرطور

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:30 ص
وزير البترول يصل مدينة الخارجة لتفقد مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية بأبو طرطور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية
الوادى الجديد - أسماء أمين وماهر أبو نور
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وصل منذ قليل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إلى مدينة الخارجة، لبدء تنفيذ زيارته لمشروع فوسفات أبو طرطور، بمحافظة الوادى الجديد، للوقوف على استعدادات البدء فى إنشاء أول مجمع للأسمدة الفوسفاتية بتكلفة تتجاوز 20 مليار جنيه، والذى يبدأ تنفيذه أبريل المقبل.

وقال المهندس خالد الغزالى حرب رئيس مجلس إدارة مشروع فوسفات مصر، إن المجمع المقرر إنشاؤه يضم ثلاث وحدات، منها وحدة لتصنيع حمض الكبريتيك المركز، وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك، ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة، فضلا عن محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة صناعة حمض الكبريتيك لتوليد الكهرباء لاستخدامات المجمع الصناعى والمنطقة السكنية إلى جانب ضخ الفائض فى الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بالشراكة بين 8 شركات كبرى حكومية.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات وإثبات صلاحية الفوسفات، وتم طرح المناقصة لاختيار الشركة المنفذة للمشروع لبدء العمل خلال شهرين من الآن، وأنه من المقرر إنهاء جميع الأعمال وافتتاحه فى 2021، مؤكدا على أنه سيجرى العمل بالتوازى فى الأعمال الإنشائية بالمصنع وكذلك إعادة تأهيل خط السكة الحديد.

وأشار الزملوط إلى أن الإنتاج الفعلى للمصنع سيبدأ فى عام 2021 بمليون طن كمرحلة أولى من الإنتاج، ومن المتوقع أن يتم تشغيل ما يقرب من 3 آلاف عامل بالمشروع، موضحا أن جميع الدراسات المتعلقة بالتجهيزات والتسويق والنقل جرى الانتهاء منها، وأن الاستثمارات المتوقع ضخها بالوادى الجديد خلال الثلاث سنوات القادمة تصل إلى 25 مليار جنيه، ممثلة فى الإنشاءات والتجهيزات بموقع شركة فوسفات مصر بهضبة أبو طرطور، وإعادة إحياء خط السكة الحديد لنقل الخام من الخارجة إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر.

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