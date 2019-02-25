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الإثنين، 25 فبراير 2019 01:47 م
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خلال المؤتمر العالمى للهواتف ..

نوكيا تطلق هاتفها التقليدى القديم 210 وآخر ذكى بـ 5 كاميرات.. صور

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:22 م
نوكيا تطلق هاتفها التقليدى القديم 210 وآخر ذكى بـ 5 كاميرات.. صور خلال المؤتمر العالمى للهواتف
رسالة برشلونة - هبة السيد
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هيه-السيد
 

أعادت شركة hmd العالمية، إنتاج هاتف نوكيا التقليدى 210، ولكن بنسخة محدثة تواكب التطور التكنولوجى الحالى، وبخاصية الدخول على الإنترنت، ويدعم الاتصال بالجيل الثانى من الهواتف 2.5G، وبسعر يصل إلى 35 دولار.

جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوى للشركة بالمعرض العالمى للهواتف المحمولة الذى تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية.

وخلال الثلاث سنوات الماضية حاولت نوكيا استعادة امجادها عبر إطلاق هواتف قديمة إلى جانب هواتف متقدمة تعمل عبر تقنية الجيل الرابع للمحمول وبانظمو تشغيل أندرويد، وكان أبرزها هاتف 3310 ونوكيا بانانا وحاليا نوكيا 210.

كما أزاحت الشركة الستار عن ثلاث جديدة من الفئة المتوسطة، منها هاتفها الجديد "نوكيا وان بلس" ويتميز بحجم شاشة تصل إلى 5.45 انش، وكاميرتبن الأولى 8 ميجا بكسل و الثانية 5 ميجا بكسل، إضافة إلى هواتف نوكيا 4.2 بقيمة 169 ونوكيا 3.2 بقيمة 139 دولار.

كما كشفت الشركة الصينية عن هاتف نوكيا الذى ،Nokia 9 PureView ويتضمن 5 كاميرات، ويعد من الهواتف من الفئة العليا.

 

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