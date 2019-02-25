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نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع المشروع التكنولوجي المشترك مع جامعة كورياتيك بكوريا الجنوبية

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:59 ص
نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع المشروع التكنولوجي المشترك مع جامعة كورياتيك بكوريا الجنوبية المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك
أسيوط محمود عجمى
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أشاد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلمية والبحوث، بالجهود المبذولة في إطار المشروع المشترك بين كلية الهندسة بجامعة أسيوط وجامعة كورياتيك بكوريا الجنوبية، والذي يُعد أحد المشروعات الهامة والرائدة، والتي تنفرد بها جامعة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية .
 
جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور أحمد المنشاوي بوفد كوري، يضم "سانج . جيه أوه" السكرتيرة الثانية للسفارة الكورية بمصر، نيابة عن السفير الكوري في مصر، و"أون. أوه .كيه" مدير هيئة المساعدات الدولية الكورية " كويكا مصر "، ودكتور "بيل كوو" مدير المشروع الكوري المصري، والمهندسة "لونا بارك" مساعدة بالمشروع، بحضور الدكتور أحمد حمزة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، والأساتذة أحمد جمال ، وأحمد على مساعدين مدير المشروع المشترك.
 
وأكد نائب رئيس الجامعة، على حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال، على مواصلة التعاون المشترك مع الجانب الكوري، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لاستكمال المشروع، وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، وذلك في أطار سياسية الجامعة الهادفة إلى توطيد أواصر التعاون الدولي مع كافة الجامعات والمؤسسات العلمية بمختلف دول العالم. 
 
وأشار الدكتور أحمد حمزة، أن المشروع المشترك انطلق العمل به في 2016 وممتدة لمدة أربعة سنوات بميزانية تبلغ مليون و600 ألف دولار، وذلك على مدار 4 مراحل متعاقبة، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور نوبي محمد حسن عميد الكلية، والتى تهدف في مجملها الى تحقيق التعاون في مجال الهندسة الكهربية والميكانيكية ، مشيراً إلى ان المشروع يتضمن تدريب الطلاب في عدد من الصروح الصناعية، وتطوير عدد من معامل الكلية ودعم مشروعات تخرج الطلاب مع عمل المشروع على دعم وتطوير الحركة الصناعية وتذليل ما قد يواجهها من عقبات .
 
وقال الدكتور أحمد حمزة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المقبلة في مشروع التعاون المشترك، والتي تتضمن توفير الجانب الكوري لعدد من الأجهزة التعليمية والبحثية الحديثة، واستكمال تطوير المعامل مع الالتزام الجامعة بإجراءات الصيانة اللازمة للحفاظ على الأجهزة ، كما تم مناقشة إبرام اتفاقية تعاون جديدة مع عدد من المنشآت والمؤسسات الصناعية، لتوسيع دائرة المستفادين من المشروع، بما يساهم في تطوير الحركة الصناعية في محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، وتوفير فرص أكبر لتدريب الطلاب ، كما تم التطرق إلى مناقشة أمكانية مد الفترة الزمنية للمشروع لفترة أطول. 
 
_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (5)
_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (5)

_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (7)
_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (7)

_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (8)
_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (8)

_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (9)
_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (9)

_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (10)
_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (10)

_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (11)
_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (11)

_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (12)
_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (12)

_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (13)
_المنشاوي يلتقي وفداً كوريا لمتابعة ثمار المشروع التكنولوجي المشترك (13)

 


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