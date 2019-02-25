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مياه بنى سويف: توصيلات المنازل المخالفة تٌعرض المواطنين لغرامات المالية

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:00 ص
مياه بنى سويف: توصيلات المنازل المخالفة تٌعرض المواطنين لغرامات المالية محطه مياه - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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حذر المهندس محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف المواطنين  من توصيل خطوط مياه الشرب الى شوارعهم ومنازلهم دون اللجوء الى الشركة  ، ما يعرضهم إلى دفع غرامات تصل إلى 7 ألاف جنيها وفقا للقرارات والتعليمات الوزارية .

وأشار سعيد لـ " اليوم السابع " إلى قيام المواطنين بالحفر و توصيل مواسير المياه  إلى منازلهم ليلا  خاصة فى قرى المراكز الإدارية السبع ، وبرغم أنه من بين هؤلاء المخالفين أسر محدودة الدخل ،  ولكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية القانونية ، وذلك حفاظا على هيبة الدولة وإدارتها لموارد مؤسساتها المختلفة .

وطالب سعيد من العاملين بالوحدات المحلية المشاركة فى   توعية مواطنى القرى بالطرق القانونية  التى يجب اتخاذها عندما يرغبون فى توصيل خطوط مواسير المياه إلى منازلهم فضلا عن  التنسيق مع شركة مياه الشرب لعرض مطالب القرى الخاصة باستبدال مواسير المياه القديمة بأخرى جديدة أو تركيب خطوط ذات سعة وحجم كبير تسهم فى زيادة التدفق بما يتناسب مع زيادة  الكثافة السكانية فى مناطق مختلفة .


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