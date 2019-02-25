موجز أنباء الساعة 1.. رئيس الوزراء يكلف بالانتهاء من تجهيزات مستشفى السويس العام سريعا

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية ، أبزها التغطية الخاصة بزيارة المهندس مصطفى مدبولى للعاصمة الإدارية الجديدة وحضوره صب خرسانة أطول برج بإفريقيا بالعاصمة الإدارية ، وأيضا الزيارة التفقدية لرئيس الوزراء للسويس وتكليفه بالانتهاء من تجهيزات مستشفى السويس العام فى أسرع وقت ، وكذلك توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا الثلاثاء .



وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة التى نشرت

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من التطويرات والتجهيزات الخاصة بمستشفى السويس العام فى أسرع وقت، نظرا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.





عقد القادة والزعماء العرب والأوروبيون المشاركون فى أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التى انطلقت أمس الأحد بشرم الشيخ جلسة حوار تفاعلى مغلقة اليوم الاثنين لبحث سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية .





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء ، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .





شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بدء صب الخرسانة الخاصة لأطول برج في القارة الإفريقية، وذلك بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه فى ضوء الواجب الشرعى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، فقد قررت وزارة الأوقاف المصرية نشر خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات لا تقل عن خمس لغات.





اهتمت وسائل الإعلام والصحف الألمانية بأنباء عقد أول قمة عربية أوروبية أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين لبحث التعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حجم التمويلات التى منحها البنك الأهلى المصرى ضمن مبادرة التمويل العقارى ارتفعت إلى 6.4 مليار جنيه، وتشمل 400 مليون جنيه لمتوسطى الدخل.





أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن بدء تلقيها طلبات حجز شركات السياحة لموسم الحج هذا العام 1440هـ/2019م، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى موعد أقصاه 15 أبريل المقبل.





ه‍نأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النجم العالمى رامى مالك؛ لفوزه بجائزة الأوسكار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody.





قضت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية في الدعوى رقم 4976 لسنة 65 ق، بإلغاء القرار السلبي بامتناع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن إحالة كتاب (مذكرات الدعوة الداعية) المسجل برقم إيداع 5729 لسنة 1986وكتاب (تاريخ الإخوان المسلمين) المسجل برقم إيداع 15934 لسنة 2003 إلى هيئة مجمع

البحوث الإسلامية وذلك لبيان حكم الشرع فيما احتوياه.





يرصد "اليوم السابع" فرص تأهل الزمالك إلى الدور التالى بعد تعادله أمام بترو أتليتكو الأنجولى فى برج العرب، ويتبقى للأبيض ثلاث مباريات فى دور المجموعات، وهو ما يعنى أن أعلى رصيد يمكنه الوصول إليها هى 11 نقطة فى حال فوزه فى جميع المباريات المقبلة.

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، لتنظيم النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والذى سيأتى تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار".