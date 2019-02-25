مقتل 29 متمردا فى عملية أمنية شرق بوركينا فاسو

واجادوجو(أ ش أ)

أعلنت القوات المسلحة فى بوركينا فاسو أن قوات الدفاع والأمن قتلت 29 متمردا خلال عملية أمنية فى شرق البلاد.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الاثنين، عن الكولونيل كريم أويلى - المتحدث باسم القوات المسلحة - قوله، إن القوات الخاصة شنت هجوما برا وجوا، يومى التاسع عشر، والعشرين من فبراير الجارى شرق البلاد، أسفر عن مقتل تسع وعشرين متمردا، وضبط أسلحة وذخيرة وعتاد عسكرى .

يذكر أن بوركينا فاسو تشهد موجة من أعمال العنف التى يقوم بها متمردون، مما حدا بالحكومة "مؤخرا " إلى إعلان حالة الطوارىء فى أربعة عشر إقليما بالبلاد .