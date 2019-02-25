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الإثنين، 25 فبراير 2019 01:39 م
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مقتل 29 متمردا فى عملية أمنية شرق بوركينا فاسو

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:32 م
مقتل 29 متمردا فى عملية أمنية شرق بوركينا فاسو الشرطة فى بوركينا فاسو ـ صورة أرشيفية
واجادوجو(أ ش أ)
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أعلنت القوات المسلحة فى بوركينا فاسو أن قوات الدفاع والأمن قتلت 29 متمردا خلال عملية أمنية فى شرق البلاد.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الاثنين، عن الكولونيل كريم أويلى - المتحدث باسم القوات المسلحة - قوله، إن القوات الخاصة شنت هجوما برا وجوا، يومى التاسع عشر، والعشرين من فبراير الجارى شرق البلاد، أسفر عن مقتل تسع وعشرين متمردا، وضبط أسلحة وذخيرة وعتاد عسكرى .

يذكر أن بوركينا فاسو تشهد موجة من أعمال العنف التى يقوم بها متمردون، مما حدا بالحكومة "مؤخرا " إلى إعلان حالة الطوارىء فى أربعة عشر إقليما بالبلاد .

 


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بوركينا فاسو

متمردو بوركينا فاسو

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