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الإثنين، 25 فبراير 2019 12:20 م
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مصرف استثمارى أمريكى: توقعات المدى القريب للنفط متفائلة بشكل طفيف

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:10 م
مصرف استثمارى أمريكى: توقعات المدى القريب للنفط متفائلة بشكل طفيف بنك جولدمان ساكس الأمريكي
رويترز
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قال البنك الأمريكي، جولدمان ساكس، اليوم، الاثنين إن التوقعات لأسعار النفط على المدى القريب متفائلة بشكل طفيف إذ يتواصل شح المعروض بشكل كبير مدفوعا بتخفيضات الإنتاج من قبل المنتجين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.
 
وقال البنك الأمريكي في مذكرة بحثية، إن فرص ارتفاع أسعار خام القياس العالمى برنت، تتجاوز توقعات المدى القريب البالغة 67.5 دولار للبرميل وإنه قد يجرى تداوله بسهولة عند 70 إلى 75 دولارا للبرميل.
 
واتفقت أوبك وحلفاء، من بينهم روسيا، في ديسمبر على خفض إنتاج النفط بشكل حاد لمنع حدوث تخمة في المعروض هذا العام.
 
ودفعت التخفيضات التي تقودها أوبك إلى جانب العقوبات الأمريكية على صادرات إيران وفنزويلا النفطية أسعار الخام لأعلى مستوى في 2019 الأسبوع الماضي.
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 بالمئة عن آخر إغلاق لها إلى 66.96 دولار للبرميل في الساعة 0806 بتوقيت جرينتش. وختم برنت يوم الجمعة دون تغير يذكر بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر عند 67.73 دولار للبرميل.
 
وقال البنك إنه رغم ذلك فإن المراهنة على ارتفاع الأسعار ينبغي أن تكون بحساب مع دخول النصف الثاني من 2019، متوقعا تأثيرا من صادرات النفط الصخري الأمريكي وتخفيفا محتملا لقيود أوبك على الإنتاج.
 
وكتب محللو جولدمان "تقول السعودية إن الأسواق ستستعيد توازنها قبل يونيو، مما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لمزيد من تخفيضات الإمداد خلال النصف الثاني من 2019.
 
"من المرجح أن تبقى أسعار الآجال الطويلة تحت ضغط دون 60 دولار للبرميل لبرنت و55 دولار للبرميل لغرب تكساس بسبب استراتيجية الخروج (من تخفيضات الإنتاج)".
 
 

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