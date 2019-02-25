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مساعد وزير العدل للشهر العقارى يفتتح مكتب التوثيق بمحاكم المنشية فى بنها

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:45 م
مساعد وزير العدل للشهر العقارى يفتتح مكتب التوثيق بمحاكم المنشية فى بنها مساعد وزير العدل للشهر العقارى يفتتح مكتب توثيق المنشية
القليوبية - نيفين طه
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افتتح المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، اليوم الإثنين، بمرافقة المستشار صبرى البنا رئيس مجمع المحاكم بالقليوبية، والمستشار حاتم وجيه بالمكتب الفنى لمساعد وزير العدل، مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمجمع محاكم المنشية ببنها، والذى يعد أول شهر عقارى بنظام الشباك الواحد على مستوى محافظة القليوبية، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال مساعد وزير العدل، أن افتتاح المكتب جاء للتخفيف عن المواطنين للحد من المعاناة والازدحام، حيث يعمل الشهر بنظام الشباك الواحد للتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التى كان يعانى منها المواطن سابقا، مثل بطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما يستخدم المكتب وسائل تكنولوجية حديثة مثل النداء الآلى، مما يساهم فى دقة وانتظام العمل، ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية ويحقق الراحة للمواطنين.

وقال "رزق" أن تحركات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أثمرت فى تطوير وميكنة العديد من مكاتب الشهر العقارى، بالتعاون مع وزارة التخطيط، للتيسير على الجمهور المتردد عليها، وتوفير أماكن مناسبة للموظفين العاملين بها، ويجرى العمل تباعاً على الانتهاء من تطوير المكاتب من الناحية الإنشائية والتقنية.

من جانبها، قالت عايدة محمود الزينى رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن توجه الوزارة خلال الفترة المقبلة نحو تطوير مكاتب محافظات الصعيد بعد إحداث تطوير فى مكاتب الوجه البحرى، وعلى رأسها محافظات "الإسكندرية والقاهرة والجيزة" واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة بهدف تقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه .

 

مساعد وزير العدل للشهر العقارى يفتتح مكتب توثيق المنشية (1)
مساعد وزير العدل للشهر العقارى يفتتح مكتب توثيق المنشية 

 

مساعد وزير العدل للشهر العقارى يفتتح مكتب توثيق المنشية (2)
مساعد وزير العدل للشهر العقارى يفتتح مكتب توثيق المنشية 

 


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