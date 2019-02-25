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مسئولو أوروبا: القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ رسالة وتطور كبير

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:32 م
مسئولو أوروبا: القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ رسالة وتطور كبير القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ
كتبت: إنجى مجدى
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أكد بعض المسئولين الأوروبيين، أن القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ وهى القمة الأولى التى تجمع القادة العرب والأوروبيون على طاولة واحدة، أنها نتيجة فى حد ذاتها على صعيد التعاون بين الجانبين فى مواجهة التحديات المتنامية.

 

ونقلت وكالة الاسوشيتدبرس، الأمريكية، الأثنين، عن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قوله "اللقاء هو الرسالة"، فيما قالت مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجيرنى، هذه القمة فى حد ذاتها "تطور".

 

وتقول الوكالة إن تحدى الهجرة فى أوروبا يكمن فى صميم الاجتماع الذى يستمر يومين، والذى يقام تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار". فالاتحاد الأوروبى فى حاجة إلى مصر فى مواجهة المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل البحر المتوسط، شمال أفريقيا، وإعادتهم إلى بلدانهم الأم فى أفريقيا.

 

وقال رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك: "يجب أن نعمل معا- بلدان الأصل والعبور والمقصد - من أجل كسر نموذج أعمال المهربين والمتجرين الذين يجتذبون الناس إلى رحلات خطرة ويغذوا العبودية الحديثة."

 


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