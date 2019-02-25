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الإثنين، 25 فبراير 2019 05:53 م
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محافظ كفرالشيخ يتفقد أول محطة صرف صحى تنتج البيوجاز على مستوى الجمهورية

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:35 م
محافظ كفرالشيخ يتفقد أول محطة صرف صحى تنتج البيوجاز على مستوى الجمهورية جانب من الجولة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مراحل تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى لمدينة كفر الشيخ بسخا، الحاصلة على شهادة الجودة العالمية، وذلك بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحى لمدينة كفر الشيخ بسخا، تخدم 900 ألف نسمة، بمدينة كفرالشيخ و6 قرى تابعة، على مساحة 57 فدانا، وتبلغ طاقتها 95 ألف متر مكعب / يوم، وهى المحطة الثالثة على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى الدلتا من حيث الطاقة الإنتاجية، وهى المحطة الأولى على مستوى الجمهورية التى تنتج البيوجاز من الحمأة، وهذه التجربة الأولى على مستوى الجمهورية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى لمدينة كفر الشيخ، هى المحطة السابعة على مستوى المحافظة التى تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «شهادة الجودة T.S.M» تحت إشراف وكالة التعاون الألمانية “G.I.Z” لإدارة الجودة المستدامة والتى تضم 4 محطات مياه شرب "كحيلو، المفتى، بلطيم، بكفرالشيخ" و3 محطات معالجة مياه صرف "العجوزين، قلين، مؤخرا كفرالشيخ ".

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تدعم إنتاج مياه الشرب حتى تصل إلى المواطن فى أبعد تجمع سكنى وأطراف الشبكات بجودة عالية، وضمان معالجة مياه الصرف الصحى بما يحقق الحفاظ على البيئة، مضيفًا أن مياه الشرب والصرف الصحى من المرافق والخدمات الأساسية التى يهتم بها ويتابع عملها يوميا.

 


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