محافظ كفرالشيخ : الغاء أعمال الرصف بالأمر المباشر

كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، خطة تنفيذ مشروعات الرصف، وأعمال رد الشئ لأصله بمراكز ومدن المحافظة، وإجراءات متابعتها، مؤكدًا على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في أعمال الرصف، وسحب الأعمال من المقاولين المقصرين وغير الجادين، وفرض غرامات التأخير طبقاً للقانون، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم إلغاء أعمال الرصف بالأمر المباشر، واقتصارها على الطرح والمناقصات العامة، وتنفيذ أعمال الرصف طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وتحليل العينات في معامل متخصصة، والالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، وعرض تقرير أسبوعى بأعمال الرصف على المواطنين.

أكد طه ، على ضرورة تسجيل محضر إنضمامى مع جميع المختصين بالمرافق " كهرباء، مياه، غاز ، طرق، والاتصالات، وحدات محلية" لمدة 3 سنوات بعدم إجراء أى تعديل إلا في الظروف المحدودة، للحفاظ على رصف الطرق، والمال العام.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بعدم إنهاء أى من أعمال الرصف على مستوى مدن وقرى المحافظة إلا بعد عمل صفايات أمطار، وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال الرصف والنظافة والبيئة والإنارة ومياه الشرب والصرف بالمدن والقرى، مؤكداً أنهم مسئولين مسئولية كاملة عن المرافق والخدمات كلاً بدائرته.

وقرر محافظ كفرالشيخ، رصف شوارع القرى الداخلية أقل من 4 متر بالبلاطات الخرسانية حيث تتميز بقوة تحملها للأحمال ومقاومة للمياه، وتدوم لعمر افتراضى أطول وكلف محافظ كفرالشيخ، بسحب أعمال الرصف من المقاولين المقصرين واسنادها الى مقاولين آخرين مع تحمل المقصرين تكاليف رصف هذه الطرق طبقاً للقانون، وهذا ينطبق على مشروعات الخطة الإستثمارية وأعمال رد الشئ لأصله، وتشكيل اللجان الإشرافية على أعمال الرصف من مديرية الطرق والوحدات المحلية وهى مسئولية رؤساء المراكز والمدن مباشرة.