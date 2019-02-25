محافظ دمياط تبحث آليات إقامة محطات وسيطة متنقلة ومدفن صحى آمن بالمحافظة

دمياط معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا اليوم الاثنين مع اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومديرى إدارات المتابعة والبيئة والمركبات بالديوان العام.

وناقشت المحافظ خلال الاجتماع آليات إقامة مدفن صحى آمن وكذلك محطات وسيطة متنقلة لتجميع القمامة ونقلها إلى المصانع وذلك باعتبارها أحد أهم المتطلبات الأساسية لتحسين منظومة النظافة والمخلفات وفقا لتكليفات وزير التنمية المحلية .

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تشغيل المصنع حيث قامت الشركة بتأهيل الخط المجمع والذى يضم ثلاثة خطوط بطاقة 10طن / ساعة / خط وكذلك تركيب خط فرز جديد بطاقة 24 طن / ساعة بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ الاشتراطات البيئية الخاصة بالمصنع و البدء فى أعمال التشجير و اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الانبعاثات.

ووجهت الدكتورة منال عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بالبدء فى عمل المقايسة الخاصة بإنشاء سور حول مصنع أبو جريدة للبدء فى الطرح واستلام كافة المعدات التى تم صيانتها لاستغلالها فى أعمال رفع القمامة، كما أكدت تقديم تقرير يومى من قبل المصنع للتأكد من انتظام عملية نقل القمامة من قبل الوحدات المحلية مشددة على محاسبة المخالفين والمقصرين فى أى مرحلة من مراحل التنفيذ.