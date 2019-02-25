محافظ الشرقية تطعيم 70% من المستهدف فى حملة شلل الأطفال باليوم الثانى

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تطعيم 737 ألفاً و674 طفل بنسبة 65.7% من إجمالى المستهدف مليون و123 ألفاً و472 طفلاً ، وذلك منذ إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، والتى بدأت من الأمس والمستمرة حتى يوم الأربعاء 27 فبراير، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات.

أوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان تنفذ حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان سنوياً، للتأكد من رفع مناعة الأطفال ضد المرض، مشيراً إلى أن التطعيمات تعد ضرورية لكل الأطفال فى الفئة العمرية المستهدفة لحمايتهم ورفع مناعتهم منذ الصغر ضد الأمراض والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مستمرة لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبى مدرب ومجهز مقسم إلى (501) فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات ومحطات القطار بالمحافظة، و (1752) فريق متحرك يقوم بالتطعيم من منزل إلى منزل، والتطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.

من ناحيه أخرى، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مهرجان الشرقية العاشر للهجن العربية والمقرر انطلاق فاعلياته فى اﻷول من مارس المقبل بصحراء بلبيس على طريق بلبيس العاشر من رمضان تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب.

وشدد المحافظ، على أنه حريص على إتاحة الفرصة أمام اﻷعداد الكبيرة فى الهجن العربية المملوكة للقبائل البدوية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية واتحادات ونوادى الهجن بالبلدان العربية والمتوقع اشتراكها فى سباق هذا العام أن تتبارى وتتنافس كل مرحلة سنية على مدى شوطين، مشيرا إلى أن السباق يقام على مدى عشرة أشواط.

وأوضح المحافظ أنه يتم منح الفائزين الخمسة الأوائل فى كل شوط جوائز متميزة تتمثل فى كؤوس تفوق ودروع تميز ومجسمات للهجن بالإضافة إلى جوائز نقدية وعينية المقدمة وكذلك 50 جائزة عينية.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن سباق مهرجان الشرقية العاشر للهجن العربية سيقام طبقا للاشتراطات الفنية فى سباقات الهجن الدولية وبالتنسيق مع الاتحاد المصرى للهجن العربية.

وتابع محافظ الشرقية أن اللجنة الفنية للسباق تتشكل من مجموعة تم اختيارها من أفراد العشائر والقبائل الذين يتمتعون بالخبرة العملية والدراية والمعرفة باﻷصول والاشتراطات الفنية الخاصة بسباقات الهجن.

يذكر أن الأرض المخصصة لاستقبال المهرجان تشهد استعدادات وتجهيزات لاستقبال الهجن العربية المقرر اشتراكها فى سباق الشرقية العاشر للهجن العربية لتتبارى وتحصد جوائز نقدية وعينية.