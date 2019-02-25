محافظ الدقهلية يطالب رؤساء الأحياء بالإسراع فى تراخيص بناء المساجد وتجديدها

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة الاسراع فى إجراءات الترخيص لبناء المساجد أو القيام بعمليات الاحلال والتجديد لها.

وشدد شاروبيم فى اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، على أهمية استخراج التراخيص لكافه المنشآت الخدميه فى المراكز والمدن والاحياء حتى لو كانت خارج نطاق الحيز العمرانى لأنها منشآت يستفيد منها جميع المواطنين.

وقال شاروبيم:" لا تعطلوا مصالح المواطنين باجراءات بيروقراطية ولا تتجاوزوا القانون وتعاملوا بالسرعه الواجبه وروح القانون"، مؤكداً أنه لن يسمح طوال وجوده فى الدقهلية بتجاوز القانون أو الاستثناءات التى يطلبها البعض أو تمييز مواطن على اخر مهما كانت الاسباب ، حضر اجتماع المجلس التنفيذى رؤساء المراكز والمدن والاحياء ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات ومديروا العموم بديوان عام المحافظه.

وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة قيام رؤساء المدن والمراكز والأحياء، بحصر المحلات بمختلف أنشطتها لمعرفه غير المرخص منها وتوجيه إنذار لهذه المحلات غير المرخصه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمه من قبل أصحابها للترخيص وإعطاء مهلة أسبوع لكل محل يتم حصرة وثبوت عدم ترخيصه بالسير فى الإجراءات، وعلى أصحاب المحلات تقديم ما يؤكد قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمه للترخيص، وإلا يتم إغلاق المحل فورا، وقال إن هذه مسئوليتكم ويجب تنفيذ ما اتفقنا علية فورا، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظه برئاسته وحضور المهندس مختار الخولى السكرتير العام، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات بالمحافظه، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء .

وأكد شاروبيم على ضرورة أن تلتزم المنافذ والأكشاك المخصصه لبيع الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائيه بالبيع بأسعار مخفضه للمواطنين، وقال إن الهدف من إقامه هذه المنافذ هو الحد من جشع التجار، وتخفيف المعاناه عن المواطنين، لذلك فقد منحنا هذه المنافذ بأفضل المواقع وأهم شوارع المنصورة، وبقيه المراكز والمدن ولم نحصل منها عل جنيها واحداً، وأكدنا إن مالا نحصل عليه يجب أن يذهب مباشرة إلى المواطن فى صورة تخفيض فى أسعار البيع لهم، وهذا مالا يحدث فى غالب الاحوال، وقد قمت بالمرور على عدد كبير منها وألزمتهم بالبيع بأسعار مخفضه، لكن عدم الرقابه والمتابعه جعل أصحاب هذه المنافذ يعودون للبيع بأسعار قد تكون مرتفعه عن الأسواق العاديه، وبذلك أجد إنه لاجدوى من استمرار هذه المنافذ إذا ظلت على إصرارها فى البيع دون تخفيضات حقيقية لصالح المواطنين، وشدد محافظ الدقهلية عل ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء التى تتواجد بها هذه المنافذ بالرقابه اليوميه على ما تعرضه من منتجات بالاشتراك مع مديريات الصحه والتموين والطب البيطرى وإدارة الأسواق والمنافذ بالمحافظه، وإعداد تقرير يومى عن هذه المنافذ للعرض على المحافظ .

كما طالب المحافظ على ضرورة عقد لقاء المواطنين أسبوعياً، فى المراكز والمدن والأحياء، والعمل على المشكلات التى تواجه هؤلاء المواطنين دون أن يضطروا إلى اللجوء للمحافظ، لإن أغلب المشكلات التى يعرضوها بسيطة ويمكن حلها فى الوحدات المحليه ومجالس المراكز والمدن والأحياء دون عرضها على المحافظ أما المشكلات التى لايستطيع رؤساء المراكز والمدن والأحياء حلها يتم عرضها علينا لإيجاد الحلول اللازمة لها .

وخاطب شاروبيم الحاضرين قائلاً سبق أن طلبت منكم النزول إلى الشارع وحل المشكلات على أرض الواقع دون انتظار التقارير، لذلك أكرر عليكم اليوم طلبى بضرورة النزول وتنفيذ ما نتفق عليه حتى يشعر المواطن بوجودكم معه .