محافظ البحيرة يوجة بإستكمال أعمال رصف الطرق بنطاق المحافظة

البحيرة – الأمير نصرى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف وصيانة الطرق التى تتم بنطاق المحافظة طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها، وقامت مديريه الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس هندسة طرق دمنهور بمتابعة الإنتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق كفر سنطيس جسر مصرف الخيرى مركز دمنهور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، بالتنسيق مع رئيس قسم الرصف، وتم الإنتهاء من أعمال وضع الطبقة النهائية (الأسفلت) على طريق جنادى بدمسنا، تنفيذ مشروع الرصف الإنتاجى بتكلفة قدرها "2 مليون جنيه" ويبلغ طول الطريق "1.5 كم"، ويخدم الطريق زمام الوحده المحلية لدمسنا (جنادى، عزيز بحرى ، شلبى الجديده، وخط تقالى والقرى المحيطة) ويربطهم بالمدينه .

هذا وقد شدد محافظ البحيرة، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنيه للإنتهاء من أعمال الرصف وعمل صيانة دوريه بأستمرار لتيسير الحركه المرورية حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

كما وجه أمنه رؤساء الوحدات المحليه وكافة المسئولين بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الإنارة، والعمل على تطبيق منظومه إحلال وتجديد وصيانه الأعمدة الكهربائيه بالمدن والقرى التابعه لها،

حيث قام رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود بمتابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة بقرية صفط خالد ورفع كفاءة الإنارة وإنارة مدخل القرية لتسهيل حركة المواطنين.

كما قامت الوحده المحليه لقريه كوم شريك بمركز ومدينه كوم حمادة، بمتابعه إستكمال زراعة أعمدة إنارة بالوحده المحليه بكوم شريك على طريق الصواف الدخلى جسر النيل، وكذا إستلام 72 عامود إناره لقرى "شابور وكفر مجاهد وكفرسلامون وسلامون" وذلك لرفع كفاءه الإنارة بقرى الوحده المحليه لقريه شابور، بالإضافة إلى متابعة أعمال زراعه أعمدة الإنارة بقريه علقام التابعه للوحده المحليه لقريه البريجات، وتم تركيب عدد من الكشافات الجديده لأعمده الإنارة بالطريق الرئيسى لقريه الطود.

وفى ذات السياق قام رئيس مركز ومدينة بدر بصيانة خطوط الإنارة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية، حيث تم تغيير اللمبات التالفة وصيانة الكشافات بتلك الخطوط.