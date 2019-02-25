محافظة الإسكندرية تنظم قافلة طبية شاملة لمنطقة عزبة الأوقاف بأبيس

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت محافظة الإسكندرية اليوم قافلة طبية شاملة لمنطقة عزبة الأوقاف بأبيس تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية.

وجاءت القافلة بالتنسيق بين حي شرق ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والأوقاف بالإسكندرية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم

وشملت القافلة توقيع الكشف الطبى على عدد كبير من أهالى وأطفال منطقة أبيس وتم صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. بالاضافة إلي توزيع مساعدات انسانية عبارة عن لحوم وبطاطين للأسر الغير قادرة وذلك بالمجان تماماً.