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قطاع المعاهد الأزهرية: توزيع التابلت للصف الأول الثانوى من العام المقبل

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:58 م
قطاع المعاهد الأزهرية: توزيع التابلت للصف الأول الثانوى من العام المقبل الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على
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قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب المرحلة الثانوية لن يتسلموا التابلت هذا العام وسيتم توزيعه على الطلاب بداية من العام الدراسى القادم، مشددا فى الوقت ذاته أن الأزهر يطبق منظومة التعليم الجديدة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث أن التابلت هو وسيلة مساعدة للطلاب فى تحصيل العلوم .

 

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطاع المعاهد اتفق مع شركات متخصصة من أجل تجهيز المعاهد الأزهرية بالبنية التحتية التى تمكن الطلاب من استخدام التابلت حيث سيتم تجهيز المعاهد قبل بداية العام الدراسى القادم، لافتا إلى أن التابلت سيضم له المواد الشرعية بجانب المواد الثقافية، مشيرا الى استمرا تطبيق منظومة الشفوى الإلكترونية.

 

وكشف الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن اليوم الاثنين سيتم نشر جدول الشهادة الثانوية الأزهرية على البوابة الإلكترونية، وسيتم دعوة الطلاب وأولياء الأمور لإبداء ملاحظاتهم كما سيتم الاجتماع مع رؤساء اتحادات الطلاب بكافة معاهد الجمهورية للمشاركة وابداء الرأى فى جدول الثانوية المقترح .

 

وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الجدول المقترح سيكون مفاجأة سارة للطلاب حيث يراعى كثرة المواد التى يدرسها الطالب الأزهرى، والذى من المتوقع أن ينال رضاهم، موضحا أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ستنطلق يوم 25 مايو القادم .

 

وأضاف خليل، أن تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الصف الأول الثانوى سيكون من العام القادم وذلك بناء على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن طلاب الصف الأول الثانوى العام القادم سيتم تطبيق المنظومة الجديدة عليهم "التراكمى"، فى حين أن طلاب الصف الثانى والثالث الثانوى للعام القادم سيتم تطبيق النظام التراكمى عليهم بواقع 50 % فى الصف الواحد.


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