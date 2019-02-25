فيديو.. رئيس الوزراء لطالبات الثانوى: "مافيش دولة فيها نتائج 104%"

كتبت هند مختار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لإحدى فصول مدرسة السويس الثانوية بنات، تجربة الطلاب مع التابلت الجديد .

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع الطالبات حول التابلت الجديد، وآليات استخدامه ومدى استفادة الطلاب منه، حيث قال: " أنتم قدوة لزملائكم القادمين ممن سيستخدمون التابلت فى السنوات القادمة ..الحكومة والوزارة ستتعرف علي المشكلات التي ستواجه منظومة التعليم ".

وتابع رئيس الوزراء حديثه للطالبات: "مافيش دولة في العالم فيها طلاب يحصلون علي 104% فى تيجة الثانوية العامة".