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فيديو.. رئيس الوزراء لطالبات الثانوى: "مافيش دولة فيها نتائج 104%"

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:27 م
فيديو.. رئيس الوزراء لطالبات الثانوى: "مافيش دولة فيها نتائج 104%" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لإحدى فصول مدرسة السويس الثانوية بنات، تجربة الطلاب مع التابلت الجديد .
 
وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع الطالبات حول التابلت الجديد، وآليات استخدامه ومدى استفادة الطلاب منه، حيث قال: " أنتم قدوة لزملائكم القادمين ممن سيستخدمون التابلت فى السنوات القادمة ..الحكومة والوزارة ستتعرف علي المشكلات التي ستواجه منظومة التعليم ".
 
وتابع رئيس الوزراء حديثه للطالبات: "مافيش دولة في العالم فيها طلاب يحصلون علي 104% فى تيجة الثانوية العامة".
 
 

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