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فيديو تسليم كلبى "القاهرة الجديدة" لقسم التجمع الأول بعد قرار النائب العام

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:32 م
فيديو تسليم كلبى "القاهرة الجديدة" لقسم التجمع الأول بعد قرار النائب العام واقعة عقر كلبين لطفل بالقاهرة الجديدة
كتب كريم صبحى
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تسلم قسم شرطة التجمع الأول كلبى القاهرة الجديدة، اللذين عقرا طفلًا، تمهيدًا لإيداعهما بالحجر البيطرى، بناءً على تعليمات النائب العام.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر ضبط الكلبين محل الواقعة وتم إيداعهما بالحجر البيطرى، تحت الملاحظة لمدة خمسة عشر يومًا، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطرى لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق، وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان عما إذا كان أى منهما يعانى مرضًا من عدمه، وإذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطرى من عدمه. وتم استكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجنى عليه، واستدعاء مالك الكلبين.

كما وجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجنى عليه للاستماع لأقواله فى تلك الواقعة، وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.


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