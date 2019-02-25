فتح باب الترشيح لمنصب العميد فى 8 كليات بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر مجلس جامعة الزقازيق عددًا من القرارات المهمة فى جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزقازيق، حيث وافق المجلس على فتح باب الترشح لمنصب العمداء الشاغرة بثمان كليات هى الآثار والتربية الرياضية بنات والأسنان والصيدلة والآداب والعلوم والتربية النوعية والطب.

ووافق المجلس على إلغاء إجراء حصول الطلاب الوافدين المتقدمين للدراسة بالجامعة على نفقتهم على خطاب من السفارات الخاصة بدولهم وذلك تنفيذا لموافقة وزير التعليم العالى والبحث العلمى وكذلك إعفاء الطلاب السوريين الموفدين على منح دراسية من الحكومة المصرية من رسوم التسجيل والتصديق على الإفادات التى تصدر لهم، ووافق المجلس على إهداء درع أفضل جامعة فى مسابقة حكاية وطن إلى كلية التربية الرياضية بنات التى نظمت بمناسبة مرور 45 عاما على انتصارات أكتوبر باعتبارهم عامل أساسى فى الفوز بالجائزة.

وفى نفس الجلسة، وافق المجلس على إنشاء إدارة لمتابعة انتظام جميع العاملين بالجامعة من الجانب الأكاديمى والإدارى مع استحداث دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لمعرفة أوجه الفساد وإمكانية الوقاية منه، وأيضا اعتماد اللائحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا المهنية بكلية التجارة، والموافقة على زيادة بدل الإشراف والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه من الموارد الذاتية للجامعة بعد موافقة وزارة المالية أسوة بجامعات القاهرة والإسكندرية وطنطا ومطروح.

وفى الإطار نفسه وافق المجلس على اقتراح مجلس الدراسات العليا بحصول المدرسين المساعدين على ثلاث دورات فى مجال القياس والتقويم ويكون ذلك شرطا لتشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه حتى يستطيع أعضاء هيئة التدريس مواكبة النظم الحديثة فى التدريس ووضع الامتحانات الإلكترونية.

وكلف المجلس الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الاستعداد لمسابقة أفضل جامعة جاذبة للوافدين، والمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى الفترة من 4 إلى 6 أبريل.

ووافق المجلس على تنظيم دورة رياضية باسم المرحوم الدكتور حامد القنواتى عميد كلية التربية الرياضية ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ووافق على اختيار الأساتذة الممثلين فى لجنة اختيار رئيس الجامعة وهم د. محمد عامر الأستاذ المتفرغ بكلية الطب رئيس الجامعة الأسبق ود. سلطان أبو على الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة وزير الاقتصاد الأسبق، والدكتور جمال نوارة الأستاذ بكلية الهندسة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ووافق المجلس على تعيين 37 معيداً بالأقسام الأكاديمية و95 طبيباً مقيماً بالأقسام الإكلينيكية بكلية الطب.