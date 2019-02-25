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عامل يحرق نفسه بالمنوفية بسبب الخلافات الزوجية

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:13 ص
عامل يحرق نفسه بالمنوفية بسبب الخلافات الزوجية إسعاف -ارشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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أقدم عامل على إحراق نفسه لمرورة بحالة نفسية صعبة وخلافات زوجية، بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية .
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى منوف العام " ا ج ي " 29 سنة، عامل بشركة المياه ومقيم بقرية فيشا الكبرى دائرة المركز، مصابا بحروق نارية بالقدمين والساقين من الدرجات الثلاث بنسبة 20%.
 
بالانتقال والفحص وسؤال المصاب قرر أنه أشعل النيران بنفسة لسوء حالته النفسية بسبب خلافات زوجية ونفى الشبهة الجنائية.
 
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 963 ادارى مركز منوف لسنة 2019 وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
   

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