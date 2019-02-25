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طلاب أولى ثانوى يواصلون استلام التابلت من المدارس

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:00 ص
طلاب أولى ثانوى يواصلون استلام التابلت من المدارس طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس ما زالت تمنح وتسلم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، وفقًا للضوابط والشروط التى تم الإعلان عنها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن معظم المديريات قاربت على الانتهاء من توزيع التابلت على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما أن بعض المدارس والمعلمين بدأوا فعليًا فى استخدام المحتوى الرقمى الموجود على بنك المعرفة ويتم التعامل مع المحتوى الموجود من خلال الأجهزة الموجودة مع الطلاب.

وأكدت الوزارة، أن البعض من أولياء الأمور ما زالوا يسددون مبلغ التأمين فى مكاتب البريد وسيتم تسليم الطالب بمجرد سداد ولى أمره المبلغ المطلوب.

 

 

 


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