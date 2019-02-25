ضبط 54 مخالفة متنوعة فى حملة تموينية بالغربية

الغربية - محمد طارق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة تموينية مكبرة، لضبط المخالفين والمتلاعبين فى السلع الغذائية بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، بنتائج الحملة التى شنها ضباط مباحث التموين والتى أسفرت عن ضبط 54 مخالفة متنوعة شملت "البيع مخالف للتسعيرة، عدم الإعلان عن الأسعار، تجميع خبز مدعم، تجميع خبز بلدى مجفف، ضبط سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تلاعب فى الأوزان".

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة للتحقيق.