ضبط 3 أشقاء قتلوا مواطنا بسبب خلافات الجيرة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، القبض على 3 أشقاء من قرية عرب البياضين مركز بلبيس، لقتلهم مواطنا لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية، تم إخطار نيابة بلبيس العامة للتحقيق، برئاسة عمرو عبد العاطى، مدير نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بمقتل شخص بقرية الشيخ عيسى، دائرة مركز بلبيس.

وانتقل اللواء إيهاب لمعى، مساعد مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب والعاشر من رمضان، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والنقيب وليد ثروت، رئيس مباحث بلبيس، وقوة من المركز، إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل "سلامة ع ال" 27 سنة يعمل فى مجال التجارة، وتبين قيام أشخاص من قرية عرب البياضين على خلاف مع المجنى عليه وأسرته بسبب خلافات جيرة بينهم فى الحقل داهموا القرية ليلا وقاموا بالتعدى على المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب المبرح وتوفى متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة، وتمكنت المباحث الجنائية، من ضبط كل من "عاطف ع م ح" وشقيقه "علاء" و"عزت" المتهمين فى الواقعة، وجارى عرضهم على النيابة العامة.