ضبط 1500 كيلو أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين عن ضبط "ر. ع .ر" 43 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة بمركز الدلنجات، لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط بحوزته كمية 1.500 طن أسمدة زراعية مدعمة .

وضبط "م. ع .ع " 39 سنة لتجميعه على السياره قيادته إسطوانات بوتاجاز منزليه مدعمه سعة 12.5 كيلو من مستودع بوتاجاز بغرض بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و ضبط وبحوزته 120 اسطوانة بوتاجاز مدعمه .

وأسفرت الحملة عن ضبط "إ .ا .ا" 52 سنة صاحب محل سوبر ماركت كائن مدينة كوم حماده لقيامه بحيازة وعرضه للبيع مكرونه مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها حيث تم ضبط 2020 كيس مكرونه.

وضبط "ج. ز .ع "54 سنة صاحب مخبز بلدى بمركز كفر الدوار لقيامه بالإستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم والمحظور تداوله بالأسواق وبيعه بالسوق السوداء محققاً أرباح غير مشروعه و تبين استيلائه وتصرفه فى كمية 650 كيلو دقيق بلدى مدعم .

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.