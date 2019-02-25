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ضبط أسلحة نارية وتنفيذ 245 حكما قضائيا فى حملة أمنية ببولاق الدكرور

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:38 م
ضبط أسلحة نارية وتنفيذ 245 حكما قضائيا فى حملة أمنية ببولاق الدكرور حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أجرت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية ببولاق الدكرور، لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط سلاحين خرطوش، و18 طلقة غير مرخصة. 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من تجار المخدرات، بحوزتهم 1375 جرام حشيش، و810 جرام من مخدر الأستروكس، و119 قرص مخدر.
 
وألقى رجال المباحث القبض على 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، وتنفيذ  245 حكم قضائي، بينهم 3 أحكام بالسجن المؤبد.
 
وشن ضباط مباحث الجيزة حملة أمنية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، أسفرت عن ضبط 3 أسلحة نارية وبيضاء، وقضية مخدرات، ومسجلين خطر، وتنفيذ 51 حكما قضائيا، وفحص عدد من الشقق المفروشة والمشتبه بهم،  بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.
 
كما أسفرت حملة بمنطقة الطالبية عن ضبط 46 مشتبها به، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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