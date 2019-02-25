صور.. وزير العدل يلتقى طفل القاهرة الجديدة بعد علاجه من عقر الكلاب

كتب محمد رضا

استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم، الطفل محمد إيهاب سماحة، الذى عقره كلبين أمام محل سكنه الواقع بدائرة القاهرة الجديدة، ورافق الطفل خلال لقاء وزير العدل، والده، حيث التقطا صورًا تذكارية مع الوزير فى نهاية اللقاء.

وزير العدل مع طفل مدينتى

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد أمر بضبط الكلبين محل الواقعة وتم إيداعهما بالحجر البيطرى، تحت الملاحظة لمدة خمسة عشر يومًا، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطرى لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق، وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما، وبيان عما إذا كان أى منهما يعانى مرضًا من عدمه، وإذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطرى من عدمه.

وتم استكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجنى عليه، واستدعاء مالك الكلبين، وذلك بعدما تسلم قسم شرطة التجمع الأول كلبى القاهرة الجديدة، اللذين عقرا طفلًا، تمهيدًا لإيداعهما بالحجر البيطرى، بناءً على تعليمات النائب العام، كما وجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجنى عليه للاستماع لأقواله فى تلك الواقعة، وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.



وزير العدل يصافح الطفل محمد إيهاب سماحة



الطفل محمد إيهاب سماحة يصافح وزير العدل



وزير العدل يتحدث مع الطفل محمد إيهاب سماحة



وزير العدل يتحدث مع طفل مدينتى



صورة تذكارية لطفل مدينتى ووالده مع وزير العدل



صورة تذكارية للطفل محمد إيهاب سماحة ووالده مع وزير العدل