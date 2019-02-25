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صور.. محافظ المنوفية يتفقد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:27 م
صور.. محافظ المنوفية يتفقد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى
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تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، مركز صحة الأسرة بمدينة السادات، للاطمئنان على انتظام فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى انطلقت أمس الأحد 24 فبراير وتستمر حتى 27 من فبراير الجارى، يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ووكيل وزارة الصحة ومدير الإدارة الصحية بالسادات.

فيما أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى رفع الحالة المناعية للأطفال دون الخامسة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الوقائية المتبعة لمنع حدوث حالات شلل الأطفال، موضحا أن المستهدف من الحملة تطعيم 659 ألفا و123طفلا على مستوى المحافظة من عمر يوم وحتى خمس سنوات وذلك عن طريق فرق ثابتة بالوحدات الصحية ومتحركة تم تدريبهم بشكل متميز بما يسمح بوصول الجرعة للأطفال بشكل سليم وآمن.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تذليل كل العقبات التى تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التى تشارك فى حملة التطعيم للتنقل بين مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى تكاتف كافة الجهود بالمحافظة لإنجاح هذه الحملات.

وفى ذات السياق اطمأن محافظ المنوفية على انتظام سير مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، مؤكداً أن الهدف من الحملات الرئاسية الطبية هو خلق جيل قوى قادر على بناء الدولة، مشيراً إلى أن الدول تبنى بالعمل والعلم والصبر.

وعلى جانب آخر، التقى محافظ المنوفية، مجموعة من العاملين بمنظومة النظافة بنظام الأجر اليومى بمكتبه بمجمع الخدمات الحكومية بمدينة السادات للاستماع إلى شكواههم ومطالبهم والعمل على حلها فى إطار من اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

وأكد المحافظ لهم أنه قام برفع وزيادة الأجر اليومى لعمال منظومة النظافة العاملين بنظام الأجر اليومى من 50 جنيها بدلاً من 35 جنيها فى اليوم، بالإضافة إلى أنه سيقوم بدراسة عمل منظومة تأمين لهم.

 

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