صور.. محافظ القليوبية يوقع عقود الدفعة الثالثة لتقنين الوضع على أملاك الدولة

القليوبية إبراهيم سالم

وقع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، عقود الدفعة الثالثة لتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ومدير الشئون القانونية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إننا استطعنا تحقيق مثل هذا الإنجاز بفضل جهود لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة، موضحًا أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة، شارك فيها كل من الجهات التنفيذية بالمحافظة وطالب أعضاء اللجان بسرعة إدخال باقى البيانات للمواطنين المتقدين وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتسجيل حتى يتم تحرير العقود لهم فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع كافة الأطراف والتعامل بدقة لعدم حدوث أى أخطاء تعرقل سير العمل بانتظام وفق الشروط والمعايير المحددة للمنظومة.

وتابع، أن توقيع هذه العقود يأتى تتويجًا لجهود المحافظة، وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، وتحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس لجنة استرداد اراضى الدولة، مؤكدًا أن العقود هى الأولى من نوعها، والتى يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود، التى تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.