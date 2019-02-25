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صور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل وفدًا من الفنانين التشكيلين لتجميل المدينة استعدادًا لأمم أفريقيا

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:21 ص
صور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل وفدًا من الفنانين التشكيلين لتجميل المدينة استعدادًا لأمم أفريقيا لقاء الفنانيين التشكيلين
الإسماعيلية : السيد فلاح – جمال حراجى
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استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، وفدًا من الفنانين التشكيلين وأساتذة وطلاب المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، وأعضاء مؤسسة الإبداع الإعلامى وتنمية المجتمع، و الأساتذة المتخصصين بالمعهد.

ويأتى هذا، وفقًا لبروتوكول التعاون فيما بين مؤسسة الإبداع و المعهد لتطوير وتنمية وتجميل المدن، وذلك لبحث ومناقشة الآليات التنفيذية للمشاركة فى استكمال مشروع تطوير و تجميل مداخل ومخارج الإسماعيلية، والشوارع والميادين الرئيسية، استعدادًا لاستضافة إحدى مجموعات بطولة الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المرتقبة، والتى تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 ضمن 5 محافظات بمصر، وهى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وضم الوفد، كل من نائل نبيل رئيس مؤسسة الإبداع الإعلامى وتنمية المجتمع، ومنال مدبولى الأمين العام للمؤسسة.

وخلال اللقاء، أشاد "عثمان " بدور الشباب فى رسم مستقبل الوطن من خلال مشاركة القيادات السياسية للشباب فى جميع الأنشطة، وإنه يرحب بكل الآراء والأفكار الجديدة التى تظهر مجتمعنا بشكل يليق بأسم مصر.

كما أكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة أن تكون التصميمات الخاصة بالأعمال التجميلية التى سيتم تنفيذها، ضمن مشروع تطوير مداخل ومخارج الإسماعيلية تعبر عن هويه المحافظة وطبيعتها.

ومن جهتها أكدت دكتورة مايسة رضا الأستاذ المساعد بالمعهد العالى للفنون التطبيقية، أنه سيتم أختيار أكفأ الطلبة والطالبات المتميزين بالسنة الرابعة لتنفيذ التصميمات لتجميل مداخل ومخارج الإسماعيلية متطوعين لخدمة مصر لإظهار جمالها للعالم أجمع.

 

 
لقاء الفنانيين التشكيلين (1)
لقاء الفنانيين التشكيلين (1)

لقاء الفنانيين التشكيلين (2)
لقاء الفنانيين التشكيلين (2)

 


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