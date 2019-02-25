video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 10:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد لبحث عقباته وحلها

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:53 ص
صور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد لبحث عقباته وحلها محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد للوقوف على مراحل تنفيذ المشروع وإزالة أية معوقات تواجهه، وذلك برفقة العميد صلاح المندوه المتحدث الاعلامى وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، والعميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر.

وخلال الجولة إطلع المحافظ على مراحل تنفيذ المشروع والعوائق التى تواجه إستكماله، ووجه بتذليل العقبات التى قد تؤخر سير العمل بالطريق وإعداد الدراسات اللازمة لعمل الكوبرى أعلى السكك الحديدية، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة بالمشروع الذى يساهم فى خلق محور مرورى جديد بالمحافظة.

محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد لبحث عقباته وحلها (1)
محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد لبحث عقباته وحلها 

 

محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد لبحث عقباته وحلها (2)
محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد لبحث عقباته وحلها

 

محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد لبحث عقباته وحلها (3)
محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد لبحث عقباته وحلها

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور .. محافظ الأقصر يتفقد مشروع طريق السوفيتيل السياحى الجديد

الاقصر

اخبار الاقصر

طريق السوفيتيل الجديد

اخبار مصر

دعم شبكات الطرق بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة