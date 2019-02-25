صور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد لبحث عقباته وحلها

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد للوقوف على مراحل تنفيذ المشروع وإزالة أية معوقات تواجهه، وذلك برفقة العميد صلاح المندوه المتحدث الاعلامى وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، والعميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر.

وخلال الجولة إطلع المحافظ على مراحل تنفيذ المشروع والعوائق التى تواجه إستكماله، ووجه بتذليل العقبات التى قد تؤخر سير العمل بالطريق وإعداد الدراسات اللازمة لعمل الكوبرى أعلى السكك الحديدية، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة بالمشروع الذى يساهم فى خلق محور مرورى جديد بالمحافظة.



محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد لبحث عقباته وحلها



محافظ الأقصر يتفقد مشروع محور طريق السوفيتيل الجديد لبحث عقباته وحلها