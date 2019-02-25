سقوط 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة سائقى التوك توك بالشطة بالبساتين

كتب كريم صبحى

يباشر كيرلس وجيه وكيل أول نيابة البساتين، التحقيق مع 3 عاطلين استدرجوا سائق توك توك لسرقته بالإكراه وألقوا به فى الشارع.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين استوقفوا المجنى عليه، بحجة توصيله لأحد الأماكن بالبساتين وأثناء استقلالهم التوك توك قيد احدهم السائق وخنقه بايشارب، بينما وضع الآخر "شطة" فى عين المجنى عليه وعندما فقد السائق الوعى ظنوا أنه فارق الحياة وألقوا به فى الشارع، وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة التى تولت التحقيق.