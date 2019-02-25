رئيس وزراء السنغال: الانتخابات تسفر عن إعادة انتخاب الرئيس سال

رويترز

قال محمد ديون رئيس وزراء السنغال إن الرئيس ماكي سال فاز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد بحصوله على 57 في % على الأقل من الأصوات، حتى مع إعلان المعارضة أن النتائج الأولية أظهرت أن الانتخابات ستشهد جولة ثانية.