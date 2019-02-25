رئيس الوزراء يوجه وزير الشباب فى اتصال هاتفى برفع كفاءة استاد السويس

كتبت هند مختار

وجه الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، خلال تفقده استاد السويس بتطوير ورفع كفاءة الاستاد وتزويده بشاشات عرض.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الذي عجز عن التواجد بالجولة نظرا لتواجده بالبرلمان، وطالبه رئيس الوزراء برفع كفاءة الإستاد وإجراء بروفه للتطويرات التي ستتم بالإستاد فيما يتعلق بالبوابات قبل بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ اليوم بجولة ميدانية فى محافظة السويس، رافقه خلالها كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

واستهل رئيس الوزراء جولته الميدانية بالمحافظة بزيارة مستشفى السويس العام، تفقد خلالها أرجاء المستشفى التى تضم العديد من الاقسام، واستمع إلى شرح حول ما يتم من أعمال تطوير لرفع كفاءة مبانى المستشفى، وذلك سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ﻷبناء محافظة السويس.