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رئيس الوزراء يعتمد 50 مليون جنيه لاستكمال مبني كلية الطب بالسويس

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:08 م
رئيس الوزراء يعتمد 50 مليون جنيه لاستكمال مبني كلية الطب بالسويس الدكتور مصطفي مدبولي خلال زيارته لمحافظة السويس
كتبت هند مختار
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استمع  الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة السويس  لشرح تفصيلي حول الأعمال التي تتم بمبني كلية الطب جامعة السويس ، مؤكدا "إننا نعاني من نقص في الكوادر البشرية"

ووافق رئيس الوزراء علي اعتماد فورى لـ50 مليون جنيه لاستكمال الأعمال بمبني كلية الطب بجامعة السويس .

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ اليوم الاثنين جولة ميدانية فى محافظة السويس، رافقه خلالها كل من اللواء محمود شعراوى، زير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

 

 واستهل رئيس الوزراء جولته الميدانية بالمحافظة بزيارة مستشفى السويس العام، تفقد خلالها أرجاء المستشفى التى تضم العديد من الاقسام، واستمع إلى شرح حول ما يتم من أعمال تطوير لرفع كفاءة مبانى المستشفى، وذلك سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ﻷبناء محافظة السويس.

 

 

 

 

 


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