video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يتفقد كلية طب السويس والإسكان الإجتماعى بعتاقة

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:26 م
رئيس الوزراء يتفقد كلية طب السويس والإسكان الإجتماعى بعتاقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
 
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة السويس كلا من مبني كلية الطب جامعة السويس ومنطقة الإسكان الإجتماعي بعتاقة ومحطة معالجة عتاقة    . 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ اليوم بجولة ميدانية فى محافظة السويس، رافقه خلالها كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.
 
 واستهل رئيس الوزراء جولته الميدانية بالمحافظة بزيارة مستشفى السويس العام، تفقد خلالها أرجاء المستشفى التى تضم العديد من الاقسام، واستمع إلى شرح حول ما يتم من أعمال تطوير لرفع كفاءة مبانى المستشفى، وذلك سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ﻷبناء محافظة السويس.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يتفقد حى بلازا والسلام وتعاونيات القاهرة فى السويس

رئيس الوزراء يطالب بتخفيض أعداد الطلاب بفصول مدرسة الإمام الشافعى بالسويس

السويس

بلازا

جولة رئيس الوزراء

اخبار مصر




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة