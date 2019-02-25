خلال جولته بحى الهرم.. محافظ الجيزة يوقع غرامة على منشأة بسبب رش المياه بالشارع

كتب سيد الخلفاوى

ضبط اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منشأه تجارية تقوم برش المياه أمامها بالشارع، وتم تحرير محاضر بيئية لها لإهدارها للمياه، وذلك بشارع كعبيش بمنطقة الطوابق بحى الهرم .

وقال المحافظ إن المنشأة التى تم ضبطها لم تراعى الأزمات المائية التى تعانى منها المحافظة، والمبادرات والدعوات التى تطلقها الدولة دورياً لترشيد استهلاك المياه، ومنع إهدارها أو استخدامها فى الأغراض غير الصحيحة، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل، بمراقبة المطاعم والمحال والمنشأت التجارية التى تهدر المياه وتحرير محاضر رادعة بحقهم وسرعة اتخاذ إجراءات فورية ضد كل محل أو مقهى أو كشك يستهلك المياه بإسراف وزيادة عن الحاجة، مؤكدًا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم شديد.

وكلف راشد بتحرير محاضر بيئة بقيمة عشرة آلاف جنيه لصاحب السيارة او المحل أو مالكى أو اتحاد الشاغلين للعقار الذى يستخدم المياه فى غسل السيارات أو رش الشوارع بالمياه، مشددًا على أن الحفاظ على المياه أمن قومى ولابد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها .

جاء ذلك خلال جوله للمحافظ رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، حيث وجه المحافظ حى الهرم خلال متابعته حاله الاشغالات بمنطقة الشيشينى بإزالة مقهى مخالف متعدى على خط التنظيم والطريق العام وأتخاذ الأجراءات القانونية حياله .











